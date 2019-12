Avec Louis et Zélie Martin, la mission n’est pas qu’une affaire de pros

La sainteté dans la vie ordinaire

Dans leur Manifeste pour la mission , Raphaël Cornu-Thenard et Samuel Pruvot explorent une pluralité de façons de s’engager dans la mission. L’Église déborde en effet d’hommes et de femmes prêts à annoncer la Bonne Nouvelle de mille et une manière différentes, selon leurs charismes, leurs engagements, leurs compétences, leurs talents, leurs styles et leurs façon d’êtres présents au monde. Les auteurs comparent les chrétiens à des pyromanes. Mais attention, que les esprits ne s’échauffent pas, il s’agit d’allumeurs de feux missionnaires. « Cette mission, Jésus a voulu la transmettre comme une braise à des hommes fragiles pour qu’ils allument un incendie partout, de Jérusalem à Rome et d’Athènes à Lyon jusqu’aux limites de l’Empire romain et plus loin encore. Les apôtres sont les pyromanes des origines, mais tous les chrétiens ont vocation à le devenir, c’est-à-dire à transmettre cette braise qui réchauffe les cœurs les plus froids ». Et, insistent-ils, chacun est concerné. « Nous affirmons que la mission n’est pas pour les autres et qu’elle nous incombe à tous […]. Le Seigneur n’a pas voulu réserver la mission à des gens qualifiés, fussent-ils prêtres ou religieux ».

Louis et Zélie Martin en sont un bon exemple. Premier couple canonisé dans l’histoire de l’Église, rien ne les distingue à première vue d’autres chrétiens : lui est un horloger sans rien de particulier, elle, une dentellière hors paire qui mettait du temps, du talent et du cœur à l’ouvrage. C’est par la voie du mariage que Dieu les a attirés à Lui. Leur sainteté a cru dans le rythme tout simple de la vie de famille. « Dans une vie qui paraît, à première vue, ordinaire, rythmée par l’éducation des enfants et leurs activités professionnelles, Louis et Zélie sont des apôtres du Seigneur, touchant les cœurs de ceux qu’ils rencontrent », soulignent les auteurs.

Leur engagement auprès des plus fragiles a également été un ferment pour leur couple, que ce soit à travers l’adhésion à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul ou aux Cercles catholiques, ou tout simplement, par une attention spontanée aux personnes démunies. Chez Louis et Zélie, chaque jour, aussi quelconque qu’il puisse sembler, est un espace offert à Dieu.

« Dans une vie qui paraît, à première vue, ordinaire, rythmée par l’éducation des enfants et leurs activités professionnelles, Louis et Zélie sont des apôtres du Seigneur, touchant les cœurs de ceux qu’ils rencontrent. Après avoir hésité à entrer dans les ordres, Louis et Zélie ont choisi de se marier, comprenant que c’est le lieu où le Seigneur les appelle à se sanctifier. […] Gardant à leur service des employées incompétentes mais qui n’ont pas d’autres ressources, Louis et Zélie privilégient toujours la personne sur la rentabilité. La capacité d’accueil de la famille Martin est bien connue : non seulement la maison est ouverte et accueillante pour quiconque frappe à la porte, mais le cœur de ces époux est chaleureux, large et prêt au “don de soi”. […] Louis et Zélie nous montrent que nous ne sommes pas obligés d’aller au bout du monde pour annoncer l’Évangile. Le Christ nous invite à être ses témoins auprès de ceux qui sont le plus proche de nous : famille, amis, collègues de travail ».

