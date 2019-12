Ce petit joueur de tambour va jouer devant le pape François

Il a fait chavirer les cœurs de l’Espagne entière. Hugo Molina, le little drummer boy espagnol, a remporté le 15 décembre la cinquième saison de « Got Talent », l’édition espagnole de l’émission « Incroyable Talent ». L’enfant de 3 ans s’est illustré sur le chant de Noël Campana sobre campana, tandis qu’un chœur l’accompagnait derrière. Deux grandes baguettes à la main et vêtu d’un costume bleu-marine à galons rouges tandis que des flocons de neige voletaient sur scène, avec sa petite bille un tantinet à l’ouest, le chico a obtenu la première place haut la main, remportant 35,6% des suffrages.

Il devient ainsi le plus jeune gagnant du télé-crochet, tous pays confondus. Lorsque sa victoire a été annoncée, Hugo était déjà au lit et c’est donc son père qui a accueilli la nouvelle.

Mais le plus étonnant, c’est le message vidéo qu’il a reçu peu de temps après de la part de Mgr Luis Argüello, secrétaire général de la Conférence épiscopale espagnole. Celui-ci invite Hugo et ses parents au Vatican après les fêtes de Noël afin que le petit garçon se produise devant le pape François, ainsi que le rapporte le quotidien espagnol El Mundo. Cela aura probablement lieu à l’issue d’une audience générale. Un sacré cadeau de Noël que le charmant bambin ne sera pas prêt d’oublier.

