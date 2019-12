Notre-Dame jour par jour : un docu-fiction retrace la construction de la cathédrale

Après un documentaire exceptionnel produit par TF1 retraçant la bataille du feu du 15 avril dernier (diffusé le 14 décembre), et réalisé à partir d’images provenant des pompiers de Paris, la chaîne France 2 diffusera, elle aussi, un documentaire inédit intitulé Notre-Dame de Paris : l’épreuve des siècles. Le général Jean-Louis Georgelin , président de l’Établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame et l’architecte en chef des monuments historiques, Philippe de Villeneuve, ont d’ailleurs assisté à l’avant-première qui s’est déroulée dans l’auditorium Bettencourt de la rue Mazarine à Paris, lundi 16 décembre.

Ce projet, lancé dès 2015, a nécessité quelques adaptations de la part des réalisateurs en raison des événements tragiques de cette année. Mais ce nouveau docu-fiction, qui mêle images d’animations et prises de vue réelles, se propose de revenir, non pas sur la folle soirée du 15 avril, mais sur le chantier colossal qui a donné naissance à Notre-Dame de Paris. Un chantier qui aura duré presque deux siècles. Et depuis son érection, Notre-Dame en a vu de toutes les couleurs. Dévastée, abandonnée, restaurée…la cathédrale a subi de nombreux changements depuis le Moyen Âge.

Grâce à une animation 3D et des images virtuelles, le spectateur est ainsi invité à traverser 850 ans d’histoire, depuis l’époque de l’évêque Maurice de Sully, initiateur de la construction de la cathédrale, jusqu’au grand chantier de restauration mené par l’architecture Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Raconté par Notre-Dame de Paris elle-même, à travers la voix de l’actrice Sophie Marceau, ce documentaire sera visible sur petit écran le 18 décembre prochain à 21h05 sur France 2.

