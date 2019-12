Une petite prière à dire pour commencer la journée du bon pied

De nombreux saints ont rappelé que les premiers moments de la matinée sont les plus importants de la journée. La manière dont vous commencez votre journée a en effet un impact direct sur celle dont vous pouvez faire face aux différents défis qui surviendront au fil du jour.

Pour entamer votre journée du bon pied, il est donc recommandé de commencer par une courte prière. Le simple fait de tracer le signe de croix est une manière de demander à Dieu de venir vous bénir tout au long de cette nouvelle journée et de vous combler de ses grâces. Il est possible également de réciter une courte prière extraite du Golden Manual. Simple à mémoriser, elle vous permettra de mettre Dieu à vos côtés au saut du lit :

« Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je me lève. Qu’il me bénisse, me préserve et me gouverne, et m’amène à la vie éternelle. Amen ».