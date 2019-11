Projet de loi bioéthique : ce qu’il faut savoir sur la mobilisation du 1er décembre

Après le succès de la manifestation du 6 octobre, à Paris, contre le projet de loi bioéthique, les associations rassemblées derrière le collectif ‘Marchons enfants !’ appellent à une « mobilisation inédite, locale et décentralisée » le week-end du 30 novembre et du 1décembre.

Pourquoi maintenant ?

Après la mobilisation du 6 octobre, le collectif « Marchons enfants ! » avait déjà annoncé de nouvelles dates pour protester contre le projet de loi : le 1er décembre, le 19 janvier, le 8 mars, le 17 mai et le 14 juin. Des dates qui suivent de près l’examen du projet de loi bioéthique. Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à 359 voix contre 114 et 72 abstentions, le texte arrivera en janvier au Sénat. En attendant, la commission a déjà commencé les auditions. Elle a par exemple auditionné ce jeudi 21 novembre Cécile Martinat, présidente de la Société française de recherche sur les cellules souches ; et Marc Peschanski, directeur scientifique de l’Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des malades monogénétiques.

Quelle forme va-t-elle prendre ?

Concrètement, « des piquets de mobilisation seront organisés partout en France », précisent les associations. Ils se situeront « sur des lieux d’échanges et de passages ». Une carte a été mise en ligne avec l’ensemble des départements concernés par ces piquets. « Vous trouverez dans les jours à venir les lieux de ces piquets de mobilisation : grâce à la carte interactive, vous pouvez trouver le piquet le plus proche de vous, ainsi que l’adresse mail du responsable », souligne La manif pour tous.

La manif pour tous

Quel est l'objectif visé ?

Cette mobilisation vise à « rencontrer les Français, les informer et les sensibiliser sur les enjeux du projet de loi de bioéthique ». « Vous serez accueilli par des équipes motivées, prêtes à vous informer et à dialoguer avec vous : venez rencontrer, soutenir les équipes, et pourquoi pas les rejoindre et les aider pour ce week-end exceptionnel », assurent les organisations.

