Manifestation du 6 octobre : « Nous sommes inquiets pour l’avenir »

Après une matinée pluvieuse, c’est sous quelques rayons de soleil que les manifestants ont commencé à se rassembler, place Edmond Rostand, à partir de midi, ce dimanche 6 octobre. « Cette manifestation n’est que le lancement public et dans la rue de notre opposition au projet de loi bioéthique », ont assuré les responsables des associations organisatrices de la manifestation « Marchons enfants ! ». « C’est une manifestation d’avertissement pour le gouvernement qui devra faire le choix entre l’ouverture d’un dialogue et la prise en compte des arguments ou le mépris dont a fait preuve François Hollande lors de l’adoption de la loi Taubira ».

« Depuis presque deux ans, nos tentatives de dialogue n’ont jamais abouti. Les États généraux de la bioéthique ont montré qu’il n’y avait pas de consensus sur l’élargissement de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Mais rien de tout cela n’a été pris en compte dans le projet de loi […] il ne reste plus que la rue pour être entendus », a déclaré Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. « Ce projet de loi est le guet-apens de revendications des plus outrancières », a de son côté dénoncé Blanche Streb, d’Alliance Vita.

Derrière ces paroles officielles, ce sont des milliers de personnes, venues seules, entre amis ou en famille, anonymes qui ont choisi de descendre dans la rue pour dénoncer un projet de loi qu’ils estiment injuste, dramatique et dommageable pour les générations futures. Alexis, 20 ans, vient de Rennes. « On est là pour défendre la famille et en particulier la paternité », assure le jeune homme. « A partir du moment où on estime qu’elle est un concept, il y a la question de l’équilibre de l’enfant. C’est une question, qu’au fond, tout le monde devrait se poser ».

Aleteia Alexis, 20 ans.

« On est là parce qu’il y a des enfants qui peuvent naître sans père et c’est impensable », assure de son côté Perceval, étudiant parisien. « Nous sommes inquiets pour l’avenir et c’est pour cela qu’on se motive à venir un dimanche après-midi et qu’on motive nos copains. on veut montrer que nous sommes là et que nous ne comptons pas nous laisser marcher dessus. »

Aleteia Perceval, 20 ans.

Mohamed et Houria, 60 et 40 ans, ont également décidé de descendre dans la rue ce dimanche avec trois de leurs enfants. Lui est psychiatre et elle, mère au foyer. « Nous sommes là pour dénoncer un droit qui va passer, ce droit à la PMA pour des personnes qui n’ont pas de problème d’infertilité et qui peuvent avoir des enfants normalement. C’est un problème social. Personne n’a demandé son avis à l’enfant qui va naître », explique le couple. « C’est une ligne rouge pour nous. La chose la plus importante, c’est la filiation et on la défendra jusqu’à la mort. Les trois religions monothéistes sont d’accord pour cela. Pour une fois qu’on se met d’accord sur un sujet, il faut le saluer ! C’est l’avenir de nos enfants. Nous on est solide, mais eux, après ? On n’est pas inquiet, on défend un point de vue. Les autres ont le droit de penser autrement mais on est dans le même bateau et on va essayer de le faire pencher dans notre sens. Et si on n’y arrive pas, au moins on aura essayé ».



Aleteia Mohamed et Houria.

« Je vois les dégâts tous les jours des enfants sans père », regrette Alain, médecin. « Il est tellement difficile pour une mère d’élever seule un enfant. Nous sommes loin de l’égalité des chances ! ». Pour Élisabeth, ce projet de loi témoigne avant tout d’une incohérence: « »D’un côté on veut aider les femmes seules et de l’autre, on va contribuer à en fabriquer ! »

Étudiante en économie à Paris, Domitille a choisi de venir en Marianne à la manifestation. « Je ne suis pas d’accord avec les lois qui vont passer, avec le fait qu’on veuille considérer l’enfant comme un dû et un droit, alors que c’est le droit « de » l’enfant », assure la jeune femme de 20 ans. « Il va y avoir des conséquences incroyables, on va vers l’eugénisme. J’espère que cela va changer quelque chose. On a besoin de s’investir pour montrer qu’on n’est pas d’accord. Nous sommes venues en groupe car il y a un vrai symbole derrière les Marianne : c’est le peuple, la France, la liberté. Nous représentons notre pays ».

Aleteia Domitille

« Il y a de la lassitude et je pense qu’un certain nombre de nos concitoyens ont d’autres sujets de préoccupation dont celui de gérer leur quotidien », reconnaît de son côté le député LR Patrick Hetzel auprès d’Aleteia. Reconnaissable dans la foule à son écharpe tricolore il affirme : « Ils ne mesurent pas forcément tous les enjeux éthiques et sociétaux qui se cachent derrière ce texte. » D’autres élus comme Agnès Thill, Xavier Breton et François-Xavier Bellamy ont également répondu présent.

Agitant des drapeaux vert et rouge sur lesquels il est écrit « Liberté Égalité Paternité », le cortège a commencé à défiler vers 13h.

Outre les drapeaux, certains slogans donnent le ton de la manifestation :

La tête du cortège est arrivée sur le boulevard Montparnasse vers 15h30.