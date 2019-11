Même un ancien président des États-Unis peut faire le catéchisme

À 95 ans, à peine deux semaines après une opération suite à une fracture de la hanche, Jimmy Carter reste actif, même le dimanche. En effet, le 39ᵉ président des États-Unis de 1977 à 1981 a tenu, comme prévu, à enseigner la Bible aux élèves inscrits à la catéchèse du dimanche de son église baptiste Maranatha, à Plains, en Géorgie (sud-est du pays). Il a consacré sa leçon de 45 minutes au thème de la vie après la mort, en se basant sur le livre de Job de l’Ancien Testament. Se confiant sur son cancer du foi diagnostiqué et enlevé en 2015, Jimmy Carter leur a avoué qu’il était serein face à sa propre mort car il croit à la vie après la mort.

Toujours fidèle à son engagement, Jimmy Carter a commencé à donner des cours de catéchèse à l’adolescence, depuis l’âge de 15 ans et l’a fait toute sa vie. Le pasteur actuel de sa paroisse, le père Tony Lowden, a déclaré aux médias locaux qu’il lui avait proposé d’annuler le cours de ce dimanche vu sa récente hospitalisation. Sans succès, l’ancien président a tenu absolument à enseigner la Bible comme chaque dimanche. En se référant aux initiales identiques de Jimmy Carter et de Jésus-Christ, le prêtre a déclaré que la manière dont « JC imite JC » est la chose la plus importante qu’il ait apprise en tant que pasteur.

