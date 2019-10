Carton plein pour la Bible en manga

BLF Europe

« Je ne peux plus parler d’amour après avoir connu l’Amour »Grâce à une amie, Kozumi Shinozawa a découvert Jésus lors d’un séjour à New-York en 2002. Cette mangaka professionnelle japonaise traverse alors une période très difficile. Elle qui dessinait des histoires d’amour a dû écrire des récits de plus en plus dramatiques qui ont fini par envahir son âme de ténèbres intérieures. Son amie lui confie une Bible. En la lisant, elle retrouve l’espérance et demande le Baptême. Quand le projet de la Bible en manga lui est proposé, elle accepte avec enthousiasme : « Je pense que Dieu m’a remise à la bonne place. »

Avec une autre illustratrice Ryo Azumi, elles se partagent les cinq volumes. Le Messie, l’histoire de Jésus, paraît au Japon en 2006 suivi par La Métamorphose qui raconte les Actes des Apôtres. Trois volumes sont ensuite consacrés à l’Ancien Testament : La Mutinerie, Les Magistrats, Les Messagers. Après la parution du premier tome, un chrétien évangéliste norvégien repère ce manga et en parle à un éditeur chrétien francophone : BLF Éditions.

De multiples traductions

Un travail colossal se met alors en route. Les planches sont réceptionnées avec des bulles vides. Stéphane Kapitaniuk, l’éditeur, se souvient : « Nous avons cherché le plus possible à y mettre le texte biblique, pour que le manga s’adresse à tous les chrétiens, catholiques ou protestants. Si ce n’était pas possible, nous nous en sommes approchés au maximum. Un comité de théologiens catholiques et protestants a validé la traduction. » En bas de chaque page, les références au texte biblique sont d’ailleurs systématiquement notées.

Le Messie paraît en 2008, suivi par les autres tomes. Le manga en langue française est diffusé en Belgique, en France, au Québec et en Suisse. Aujourd’hui, il s’en est vendu 340.000 exemplaires selon BLF. Une édition plus resserrée (64 pages) du Messie a pour sa part dépassé les 100.000 exemplaires. Pourquoi un tel succès ? La France est le deuxième pays consommateur de mangas au monde après le Japon. Sa familiarité avec la bande dessinée franco-belge a probablement facilité la réception de ce genre littéraire particulier.

Un vrai manga

Dans La Bible, les codes graphiques du manga sont conservés : onomatopées, grands yeux, découpage cinématographique, place centrale des personnages au détriment des décors, tout y est… ou presque. Pour ne pas dérouter les lecteurs, le sens de lecture français de gauche à droite a été conservé. Résultat : une Bible très vivante. Dans le Nouveau Testament, on y lit à livre ouvert la surprise, la joie, la douleur, la peur des Apôtres, la colère et la fourberie des Pharisiens, la bonté et la force de Jésus. L’Ancien Testament est comme un film déroulant les aventures souvent violentes du peuple de Dieu « à la tête dure », secoué par les prophètes et appelé sans cesse à revenir à l’alliance avec le Seigneur.

Réfractaires à la lecture suivie et sans images, des personnes découvrent la Bible par le biais du manga. Les profils sont variés : du professeur de maths en prépa qui dévore chaque volume en une nuit, aux jeunes qui la lisent et relisent et la connaissent mieux que leurs catéchistes. L’une d’elles l’achète au cours d’une tournée de sa chorale, la lit et témoigne : « Je me sentais tellement bien ! » Mais globalement les lecteurs ont entre 20 et 30 ans. Que l’on soit familier ou pas du style manga, ces cinq tomes permettent de posséder toute la trame de l’histoire biblique. Une excellente porte d’entrée dans la Bible.

Manga, Le Messie, par Hidenori Kumai et Kozumi Shinozawa, BLF Europe, 10,90 euros.