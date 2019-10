Mariés puis séparés, Nicola et Antonella trouvent la force de se pardonner

Nicola et Antonella sont mariés depuis peu , mais leur idylle semble déjà s’évanouir. Antonella se concentre sur sa grossesse et lui sur la maladie de son père. Ils sont proches, mais leurs cœurs s’éloignent de plus en plus. « Notre mariage était devenu oppressant, quelque chose que je voulais fuir », dit Nicola. Après 7 ans de mariage et deux enfants, ils se séparent. Nicola entretient une relation de 5 ans avec une autre femme , mais quand l’histoire se termine, tout s’effondre : il réalise que le bonheur n’a jamais été là. Nicola entre en dépression, mais c’est au moment le plus sombre que le Seigneur lui ouvre les yeux. « J’ai remué ciel et terre pour trouver l’amour, mais la femme qui me donnait cet amour, je l’avais toujours eu auprès de moi. »

Antonella et Nicola décide d’essayer de reconstruire leur mariage avec l’aide de Retrouvaille, une association chrétienne pour les couples en crise. « Ce n’est pas parce que je sentais mon cœur battre la chamade que j’ai pu retourner avec Nicola, mais parce que j’avais pris une décision », affirme Antonella. Ils apprennent à dialoguer et à partager leurs sentiments les plus profonds. Ils renouvellent leurs vœux de mariage devant Dieu, parce que Lui seul pouvait leur donner la force de se pardonner et de s’aimer chaque jour. Ils sont de nouveau ensemble depuis six ans : « Une relation peut connaître une crise très forte, mais si vous y faites face, elle peut devenir encore plus belle qu’auparavant. Comme dans l’Évangile, aux noces de Cana, le meilleur vin est celui qui est servi à la fin. »

Les sept clés des couples qui durent :