Ses prêches sur Instagram font un carton

Père Luis Antonio Salazar est un millenial assumé. À 34 ans, ce prêtre franciscain, originaire du Venezuela, est, comme tout ceux de sa génération , hyperconnecté. Mais loin de l’éloigner du Seigneur il a fait des réseaux sociaux de nouveaux chemins pour toucher le cœur de chacun. Dans une série de vidéos intitulée Vivir el Evangelio (Vivre l’Évangile), le père Salazar évoque les grands sujets d’actualité qu’il relie aux évangiles. Ses prédications couvrent ainsi des sujets variés tels que les commandements les migrants ou encore l’avortement . Les vidéos, qui durent généralement près d’une minute, sont devenues virales.

Le père Salazar est pourtant arrivé récemment sur Instagram, convaincu par un jeune de sa paroisse d’en faire un vecteur d’évangélisation. Par son charisme, il est parvenu à faire bondir de 5.000 à 120.000 le nombre de ses abonnés en un an. Dans une interview accordée à l’agence de presse américaine Catholic News Service, celui qui se décrit volontiers comme un « influenceur catholique » raconte ce qui le pousse à se soumettre à l’exercice des posts vidéos : « L’objectif de ces vidéos est d’aider les gens à comprendre l’Évangile. Je veux montrer en quoi ces histoires, qui se sont passées il y a 2.000 ans, avec les pharisiens, les scribes et le reste des personnages de la Bible sont d’une actualité brûlante et nous montre comment être chrétien aujourd’hui ».

Drôle, charismatique et accessible, le père Luis Antonio Salazar, avec son compte Instagram, réussit le délicat pari de sortir l’enseignement du Christ de l’Église et de le diffuser sur les réseaux.