Ces jeux auxquels joueront les enfants en 2020

Fin d’année dernière, le hand spinner avait envahi les cours d’école. Aujourd’hui, c’est un bout de ficelle coloré, appelé ztringz, qui occupe les doigts des enfants. Dans quelques mois, le tapis de bille façon plaque d’égout fera concurrence à la gomme Gum Game, la descendante des osselets, ou à la Pokyball, genre de jokari au pied. D’autres manières de jouer et de s’amuser, certes, mais qui n’ont rien de complètement nouveau. Les Romains jouaient déjà aux billes avec des noix ou des noisettes, Socrate utilisait des osselets lorsqu’il réfléchissait sur la notion de quantité, et le jokari a été inventé en 1938 par un bayonnais. Tour d’horizon de ces jeux d’antan revisités au XXIème siècle.

1 Game Plak', un tapis pour jouer aux billes

@Game Plak'

Tapis carré en PVC souple, Game Plak’ offre une alternative au traditionnel jeu de billes. Les tapis sont ornés en relief de différents traits qui forment des obstacles, comme si on jouait sur une plaque d’égout. Ils s’enroulent pour rentrer dans les cartables… Un bon moyen pour relancer la mode des billes !

2 Gum Game, gomme et osselet

@Gum Game

Gomme en caoutchouc, Gum Game sera le favori de ceux qui aiment tripoter les objets. C’est une vraie gomme mais son jeune concepteur bordelais, Benjamin Ferrand, mise surtout sur son utilisation détournée : un objet à faire tournoyer dans les airs puis à rattraper avec n’importe quelle partie du corps en faisant des « tricks », comprendre des figures rocambolesques. Un vrai pari…

3 PokyBall, la balle qui vous suit partout

@PokyBall

Elle est accrochée par une ficelle à votre pantalon. Pas de risque qu’elle passe dans le jardin des voisins ! Le but est de shooter dans la balle qui revient automatiquement par un système de ficelle style jokari. La promesse? Devenir un jour footballeur professionnel…

4 Piks, une question d’équilibre

Médaille d’or au Concours Lépine 2018, ce jeu d’équilibre alliant plateaux en bois et cônes en plastique souple permet aux enfants d’améliorer leur concentration, et favorise l’imagination et la motricité fine. Conçu par Oppi, l’objectif est simple et plaisant : créer la structure la plus originale et impressionnante sans laisser tomber aucune pièce.

5 Des coloriages qui s’animent

@Editions animées

Fini le temps des coloriages classiques. Les Editions animées proposent des coloriages… animés ! Une fois le coloriage fait, on le prend en photo avec la tablette ou le téléphone, et il se met en mouvement grâce à l’application Blink Book. Assez fascinant. On regrette cependant l’aspect numérique du jeu, qui vient accroître l’attachement des enfants aux écrans.

6 Jekca, des Lego XXL

@Jekca

Jekca, c’est un jeu de construction en briques type Légo mais version XXL. Les pièces sont plus grosses, maintenues les unes aux autres par des petites vis, et les constructions sont gigantesques. Patience et minutie seront nécessaires pour en venir à bout !

7 LaQ, jeu japonais

@LaQ

Autre jeu de construction, LaQ propose des petites pièces qui se clipsent les unes aux autres pour former toutes sortes de figures.

8 Kidisecrets, le journal intime électronique

Les carnets secrets papier semblent passés de mode. Ils sont désormais électroniques pour les petites filles, et ce dès 6 ans. Plus de petit cadenas pour renfermer ses plus intimes secrets, le « Kidsecrets » de VTech se déverrouille par reconnaissance faciale ou commande vocale. Photos, selfies, mini-jeux… la totale pour rendre les enfants accro aux nouvelles technologies. Un peu trop tôt sans doute!

