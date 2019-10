Jésus attire encore les foules… à Kidexpo !

Il est aux alentours de 17 heures, ce mercredi 23 octobre, au salon Kidexpo (Porte de Versailles) et le stand de l’Église catholique à Paris ne désemplit pas. « Et c’était comme ça toute la journée ! », s’exclament fièrement les bénévoles. Il faut dire que l’emplacement est grand et parfaitement situé, en plein centre du salon et en face du stand… des Pompiers de Paris, avec qui les exposants du diocèse ont conclu le pacte amical et tacite de s’envoyer mutuellement des visiteurs. Scène presque surréaliste que celle de ces enfants munis de ballons Reine des Neiges et auréolés de masque Pokémon, qui viennent s’agglutiner dans le stand de l’Église catholique, seule confession qui ait répondu positivement, il y a une dizaine d’années, à l’invitation de Kidexpo. L’attrait réside principalement dans une maquette qui ne cesse de s’agrandir au fil du temps. On est passé d’une simple crèche en Playmobil à une immense maquette de la Terre Sainte reconstituant la vie de Jésus. Si on connaît bien le slogan « Playmobil, en avant les histoires », cette fois, les fameux bonshommes en plastique coloré ne racontent pas n’importe laquelle ! Ils retracent les grands événements de la vie du Christ, depuis l’Annonciation jusqu’à la Résurrection, en passant par la crèche, la Cène, quelques miracles et la Crucifixion.

Aleteia Maquette racontant la vie de Jésus sur le stand de l'Église catholique à Paris au salon Kidexpo. Octobre 2019.

De nombreux bénévoles, dont notamment des jeunes du lycée saint Louis de Gonzague, demandent aux enfants s’ils connaissent Jésus et leur proposent de faire le tour de la maquette. Il y a peu de refus ! Ils écoutent attentivement les paroles de leur guide qui pointe du doigt différents personnages. La « visite » se finit devant une église en miniature, dans laquelle des rangées de Playmobil écoutent sagement la messe, là où Dieu est encore vivant aujourd’hui parmi les hommes. Arielle Esnault, coordinatrice adjointe du Vicariat Enfance Adolescence, présente sur les lieux, se félicite de cette « belle opportunité d’évangélisation de première annonce, qui se déroule dans la joie et la bonne humeur ». S’il est impossible de savoir dans quelle mesure leur présence aura touché les cœurs, elle souligne cependant que certains parents demandent des informations sur où et comment inscrire leurs enfants au catéchisme. Et tous repartent avec un calendrier de l’Avent à gratter. Donc même s’ils n’attendent pas le jour de Noël, tous auront au moins découvert Jésus !