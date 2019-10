Changement d’heure : et si vous offriez votre heure de sommeil en plus à une bonne cause ?

Chaque année, à la fin du mois d’octobre, le passage à l’heure d’hiver fait des heureux. Il permet en effet de gagner une heure de sommeil, ô combien précieuse à cette période de l’année où les jours raccourcissent. Dimanche 27 octobre, chacun est donc invité à reculer sa montre et son réveil d’une heure. À 3 heures du matin, il sera en fait 2 heures. S’il est tentant de profiter de ce temps donné en paressant plus longtemps au lit, pourquoi ne pas choisir d’utiliser cette petite heure de rab en l’offrant aux plus démunis ?

C’est ce à quoi invite l’association Habitat & Humanisme, engagée auprès des personnes qui rencontrent des difficultés dans l’insertion et le logement. Jusqu’au 27 octobre, l’organisation propose de donner un peu de soi, un peu de temps ou un peu d’argent à travers des opérations solidaires.

© Christophe Pouget Olivia Ruiz en 2018 lors de L'heure solidaire.

Concrètement, il suffit de s’inscrire via une plateforme dédiée et de transformer son heure en don ou en temps de bénévolat. Préparation d’un repas, soutien scolaire, visite à une famille… Selon votre situation géographique, votre disponibilité, vos envies et vos talents, de nombreux services sont possibles dans quelque 80 départements. Et entre-nous, si vous ne trouvez pas de talent à exercer auprès de votre prochain, rien n’empêche de prendre une heure de son temps pour le consacrer à un service « utile » pour les autres.

Quelques personnalités se sont déjà engagées à animer des ateliers à l’occasion de l’Heure solidaire. On pense à la chanteuse Olivia Ruiz qui en 2018, année de la première édition, avait donné un concert privé dans une pension de famille de Jouy-en-Josas (Yvelines) ou à l’animateur Stéphane Bern qui avait embarqué un groupe pour une visite privée du château de Versailles. Cette année, entre autres, l’humoriste Ahmed Sylla s’est engagé à visiter une pension de famille à Nantes tandis que l’ancien entraîneur de football Guy Roux a prévu d’animer une dictée solidaire. Pour Bernard Devert, fondateur et président d’Habitat & Humanisme, « dans une société traversée par la marchandisation de bien des relations, cette heure offre un espace de grâce, de liberté ».

