Un Netflix chrétien sur vos écrans au printemps 2020

Elle est devenue un incontournable dans le quotidien de quelque 139 millions de personnes à travers le monde. Disponible sur écran de télévision, console de jeu, PC, Mac, smartphone ou tablette, la plateforme Netflix , qui permet de visionner des films et séries TV en illimité moyennant un abonnement, connaît un succès grandissant. Une recette qui marche qui n’a pas échappé au Vatican ! Deux entreprises italiennes, Officina della Comunicazione et Vetrya se sont associées début octobre pour lancer…VatiVision, une plateforme proposant exclusivement des programmes religieux, artistiques et culturels chrétiens au grand public.