La plus grande église cistercienne au monde est à vendre

Une abbaye millénaire

Avec ses 120 mètres de long, l’abbatiale de Pontigny est la plus grande église cistercienne au monde. Cathédrale de la Mission de France et propriété de la région Bourgogne Franche-Comté depuis 2003, cette dernière a décidé de s’en séparer pour la somme de 1.8 million d’euros. La collectivité avance que le coût de son entretien est tel qu’elle ne peut plus en supporter la charge. Le sanctuaire accueille pourtant 40.000 visiteurs par an.

Construite en 1114 par un petit groupe de moines venu de l’abbaye de Cîteaux, l’abbaye de Pontigny a connu de longues années prospères jusqu’au départ des moines à la Révolution. Sa réputation était telle qu’elle a accueilli deux archevêques anglais, Thomas Becket et Étienne Langton, qui cherchaient sa protection. Construite dans une belle pierre calcaire, sa simplicité et sa sobriété, volontairement dénuée de représentations, sont typiques de l’architecture cistercienne. De l’ensemble monastique, outre la grande abbatiale parfaitement conservée, il ne reste que le bâtiment des frères convers du XIIe siècle.

Quel avenir ?

À l’heure actuelle, trois potentiels acquéreurs seraient intéressés par la bâtisse. Mais beaucoup craignent que l’esprit du lieu ne soit pas respecté, notamment la petite commune de Pontigny et l’association des amis des l’abbaye, qui avaient plusieurs idées de projets pour continuer à la faire vivre (musée, masterclasses, lieu d’accueil, jardins bios…). Malheureusement, faute de ressources suffisantes, la commune ne peut porter le projet seule. Se voulant rassurante, la région a déclaré qu’un cahier des charges strict et précis devra être respecté afin d’assurer la préservation du site classé parmi les tous premiers monuments historiques en 1840, à l’époque de Mérimée.

