Le Congrès Mission veut s’installer dans six villes de France en 2021

Le Congrès Mission a réuni plus de 5.000 personnes à Paris les 27, 28 et 29 septembre 2019. Trois jours dédiés à la mission au détour de rencontres, d’ateliers, de conférences, de temps festifs et de prière qui se sont clôturés dimanche après une messe célébrée à 15h30 à l’église Saint-Sulpice.

Après le succès de cette cinquième édition, rendez-vous est donné le dernier week-end de septembre 2020. Fort de ce succès croissant, les organisateurs souhaitent donner une autre envergure à ce salon de l’évangélisation. À l’issue de l’événement, ils ont donc annoncé qu’en 2021, ils souhaitaient que le Congrès Mission se tienne dans six villes de France.