Pape François : « Notre survie est ici en jeu »

« Notre survie est ici en jeu »

L’écologie est un thème cher au pape François. Au début du mois , il attirait l’attention du public sur l’état actuel des eaux et des océans. Dans une nouvelle vidéo réalisée notamment par Yann Arthus-Bertand , réalisateur et photographe français connu pour sa longue carrière d’activiste environnemental, il revient sur ce sujet. « Les océans non seulement constituent la majeure partie de l’eau de la planète, mais aussi la majeure partie de la grande variété des êtres vivants, dont beaucoup nous sont encore inconnus et sont menacés par diverses causes. Or, nous ne n’en sommes pas conscients ou ne voulons pas prendre nos responsabilités », regrette le pontife argentin.

Il lance donc un appel officiel et mondial à l’action, expliquant avoir récemment rencontré des pêcheurs qui lui avaient confié avoir récolté six tonnes de plastique au cours des derniers mois. Une masse phénoménale qui, selon le Saint-Père, conduit à la mort. Cette réalité préoccupante le conduit à alerter les hommes et les femmes. « Notre survie est ici en jeu », argue-t-il.

Ce combat est partagé par le photographe français célèbre pour ses vues aériennes — 500.000 images prises dans plus de cent pays, grâce au travail de plus d’une centaine de photographes. « Je pense que la solution pour sauver notre planète sera spirituelle », commente-t-il. « C’est donc un grand honneur pour moi de me joindre au pape François […]. Je partage totalement ses valeurs et la vision qu’il a décrite dans Laudato Si’. Je suis très fier d’agir avec lui sur la question vitale de la protection de l’environnement marin ».

