« Priez pour les mers et les océans »

« La Création est un projet de l’amour de Dieu pour l’humanité ». Dans La Vidéo du Pape du mois de septembre, le pape François attire notre attention sur les régions qui contiennent « la majeure partie de l’eau de la planète, mais aussi la majeure partie de l’immense diversité des organismes vivants » : les mers et les océans. Inquiet de l’état actuel de beaucoup de ces eaux, il demande à tous les catholiques de prier et d’agir afin que les acteurs politiques, les scientifiques et les économistes travaillent ensemble à prendre des mesures de protection.

Nouveauté de cette édition de septembre : Yann Arthus-Bertrand et son équipe ont participé à sa réalisation. Le photographe s’est en effet toujours focalisé sur la protection de la planète et des océans. Sa spécialisation dans la photographie et les vues aériennes — 500.000 images prises dans plus de cent pays, grâce au travail de plus d’une centaine de photographes — lui a valu une reconnaissance mondiale.

Aujourd’hui, il réunit sa vocation à saisir en images la beauté de la terre et les défis auxquels la planète est confrontée, au message mensuel que le Saint-Père adresse à tous les catholiques et à tous ceux qui désirent un monde meilleur, en vue de prier et d’agir pour relever les défis de l’humanité. Cette vidéo est lancée dans le cadre de l’inauguration de la Saison de la Création, célébration mondiale annuelle qui unit les chrétiens du monde entier. Cette année, elle se déroulera du 1er septembre au 4 octobre.

Les océans : un poumon du monde

Le phytoplancton marin, ensemble des végétaux qui vivent en suspension dans les eaux de l’océan, est responsable de la production de plus de la moitié de l’oxygène de la planète. On peut donc dire que les océans sont un des poumons de la planète. Ils fournissent des ressources naturelles fondamentales comme les aliments, les médicaments, les biocarburants et contribuent également à la décomposition moléculaire et à l’élimination des déchets et de la pollution ; par ailleurs, leurs écosystèmes servent de zones tampons pour réduire les dommages causés par les tempêtes. Mais ils sont menacés.

Actuellement, 13 millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année dans les océans, ce qui cause, entre autres dommages, la mort de 100.000 espèces marines. La gravité du problème ne tient pas seulement au fait que la plupart des plastiques restent intacts pendant des décennies ou des siècles après leur utilisation. Les plastiques qui se dégradent finissent par devenir des microplastiques, que de nombreux poissons et autres organismes marins finissent par consommer, ce qui contamine la chaîne alimentaire mondiale. Dans ses « Objectifs de développement durable », l’ONU a proposé divers objectifs pour faire face à cette situation.

Le père Frédéric Fornos, SJ, directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape, rappelle que l’année dernière, à l’occasion de la Journée mondiale de la protection de la création (#SeasonofCreation) le 1er septembre, le pontife argentin avait appelé à la protection des écosystèmes marins en déclarant ceci : « Notre engagement actif est nécessaire pour faire face à cette urgence. Nous devons prier comme si tout dépendait de la providence de Dieu et travailler comme si tout dépendait de nous ». Comme le rappelle le Pape, « notre solidarité avec “la maison commune” naît de notre foi ».

