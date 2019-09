Un premier miracle reconnu à Knock, le « Lourdes irlandais »

« Aucune explication médicale »

C’est une première. Dimanche 1septembre dernier, pour la première fois, l’Église catholique d’Irlande a reconnu un miracle survenu au sanctuaire de Knock, également surnommé le « Lourdes irlandais ». Trente ans auparavant, une jeune femme d’une trentaine d’années, Marion Carroll, était en effet guérie d’une sclérose en plaques, elle qui était quasi aveugle et contrainte de circuler en fauteuil roulant à cause de cette maladie qui l’affectait depuis dix-sept ans. Dans son livre-témoignage, I was cured at Knock, elle raconte avoir ressenti au cours de l’onction des malades « comme une brise chuchotante » lui disant qu’elle « était guérie ».

Ce n’est que trente ans plus tard, et après avoir savamment étudié son cas, que l’Église locale, par la voix de son évêque, Mgr Francis Duffy, a reconnu cette guérison miraculeuse. Le journal La Croix rapporte les paroles de ce dernier : « Il y a trente ans, jour pour jour, lors de ce pèlerinage, le premier dimanche de septembre 1989, Marion Carroll était guérie de sa maladie de longue date dans ce lieu sacré ». Mgr Michael Neary, archevêque du diocèse Tuam, a quant à lui affirmé : « L’Église reconnaît formellement que cette guérison n’admet aucune explication médicale ». Un dossier a été envoyé au Vatican afin d’authentifier la guérison miraculeuse.

En Irlande, le sanctuaire de Knock, dans le village du même nom, situé dans le comté de Mayo, attire chaque année plus d’un million de fidèles. Le 21 août 1879, quinze villageois avaient assisté à une apparition de la Vierge. Par la suite, l’endroit est devenu un haut lieu de la dévotion à Marie. À la suite du pape Jean Paul II, le pape François s’y est rendu le 26 août 2018 au cours de son voyage en Irlande.

