À Fourvière, les travaux de réhabilitation se poursuivent

Il a fallu de la patience et de la finesse dans la conduite pour faire grimper en haut de la colline cette impressionnante structure d’acier de 23 mètres, pesant près de 4 tonnes. Puis pour la positionner au centimètre près en guise de « chapeau » sur la cour intérieure de la Maison Carrée qui poursuit sa rénovation de fond en comble. Située à droite de la basilique, la Maison Carrée, bâtie en 1853, est classée monument historique. Elle n’avait jamais connu de travaux de restauration depuis sa construction et abritait jusqu’en 2018, le musée de Fourvière et des bureaux.

Les travaux de réhabilitation de la partie classée monument historique ont débuté en septembre 2018 avec la restauration des façades, des menuiseries et des toitures. Pour l’année 2019, les travaux se sont concentrés sur l’aménagement intérieur des quatre étages afin de créer de nouveaux espaces dont le musée agrandit, des salles de réunions et d’accueil des pèlerins, un restaurant gastronomique, (capitale lyonnaise oblige !), et le logement des chapelains.

La verrière de 260 m2, qui apporte lumière et modernité à la cour intérieure de la Maison Carrée, est arrivée en huit morceaux en cette fin août. Elle est à la fois anti-UV soleil, étanche mais également chauffante pour éviter la neige stagnante. Si sa présence redessine la circulation au cœur de l’édifice, elle fait déjà le bonheur des photographes offrant un nouveau point de vue sur la basilique et la Vierge, si chère à la ville.

Lancé en 2016, le « Nouvel Élan pour Fourvière » est un vaste programme de réhabilitation du site entourant la célèbre basilique qui attire chaque année 2,5 millions de visiteurs et touristes. Nouvel espace d’accueil pour les touristes, halle des pèlerins, nouveaux restaurants, près de 20 millions d’euros de travaux ont été engagés pour rénover ce site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

