Après 1.000 kilomètres à pied, une pèlerine de 95 ans arrive à destination

Emma Morosini, une pèlerine italienne de 95 ans, a parcouru 1.000 kilomètres à pied pour arriver ce mercredi 21 août au pied de l’icône de la Vierge Noire de Czestochowa (Pologne) pour accomplir un vœu à la Vierge Marie formé il y a 28 ans. Surnommée « la Forest Gump italienne », cette ancienne infirmière originaire de Castiglione delle Stiviere en Lombardie, a déjà traversé à pied des milliers de kilomètres pour se rendre dans les plus grands sanctuaires mariaux du monde. « Je veux offrir ces derniers fruits de ma vie à Marie. Je veux lui offrir ma prière pour la paix dans le monde, ma prière pour les jeunes et pour les prêtres. Ce sont les intentions les plus importantes que nous pouvons confier ici auprès de la Vierge », a-t-elle confié.

Découvrez ces Vierges du monde :