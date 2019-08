Un pèlerinage pour la paix à la frontière entre les deux Corées

Lire aussi : Et si les deux Corée se rapprochaient grâce à lui ?

Originaires de 15 pays, notamment de Chine, du Cambodge, du Japon, des États-Unis, de l’Inde, du Royaume-Uni ou encore de Hongrie, 90 jeunes ont entamé le 16 août 2019 un pèlerinage de six jours dans la région située le long de la zone démilitarisée, à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En faveur de la réconciliation du peuple coréen, cette initiative de l’archidiocèse de Séoul vise à encourager la paix en Corée et dans le monde.

« Pendant ce pèlerinage, j’espère que vous comprendrez à quel point la paix est importante dans nos vies. Nous devons trouver un moyen harmonieux de coexister sur la Terre, notre mère Nature, notre maison commune », a déclaré lors de l’inauguration de la marche le cardinal Andrew Yeom Soo-Jung, archevêque de Séoul. Organisé chaque année depuis 2012, le pèlerinage permet aux jeunes d’assister — en dehors des messes et des veillées de prière — aux témoignages des jeunes réfugiés nord-coréens.