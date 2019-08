Cette prière sous forme de comptine pourrait bien aider vos enfants à s’endormir

C’est l’heure d’aller me coucher

Jésus, peux-tu me protéger ?

Que ton amour me garde tout au long de la nuit

Et me réveille quand le matin fleurit

C’est l’heure d’aller me coucher

Jésus, peux-tu me protéger ?

Que les anges veillent sur moi

Et ne m’abandonnent pas.

Amen