Et vous, quelle est votre excuse pour ne pas prier ?

Seigneur, il m’est arrivé quelque chose d’inattendu aujourd’hui. Inattendu, le mot est faible. Exotique ? Enfin, j’étais à la plage, et voilà que deux jeunes avec un tee-shirt « Jésus t’aime » m’abordent. Aïe ! J’ai tenté la tactique « je suis profondément endormie », mais ça n’a pas marché. Ils se sont carrément assis à côté de moi et ont engagé la discussion. Figure-toi qu’ils sont en mission d’évangélisation, avec la paroisse d’à côté. Eh bien, écoute, le courant est tout de suite passé. En moins de deux, je me suis engagée à venir à la veillée de prière qu’ils organisaient le soir. J’ai failli ne pas y aller, mais mes potes ont décidé d’aller en boîte et comme moi avec mon entorse, je ne pouvais pas les suivre… Et ce que je redoutais est arrivé : ils étaient tous là, bras levés, en train de te louer. Non mais non, Seigneur, tu le sais, la louange qui dévisse les ampoules, c’est pas mon truc ! Euh, oui, l’oraison silencieuse non plus. Hum…

Enfin, tu étais là, dans le tabernacle, donc tu as vu : je suis restée. Et peu à peu, cette louange a gagné mon cœur. J’ai eu l’impression de sortir de moi-même, d’être enfin accordée à toi, avec ceux qui étaient là, ces jeunes évangélisateurs hyper investis et les personnes qu’ils avaient invitées. Alors je me suis dit que, même lorsque je te priais seule, j’étais en communion avec tous ceux qui te prient. Dans le monde entier, il y en a forcément qui prient en même temps que moi. Quelle force !

Malgré cela, Seigneur, j’ai peur qu’à la rentrée, mes bonnes résolutions partent aussi vite que mon bronzage. Alors, fais-moi souvenir de tout ce que tu m’as appris pendant ces vacances. Prendre un peu de temps pour toi chaque jour, être soutenue par un groupe de prière… Je peux le faire… avec toi !

Marie de Varax

