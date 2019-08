En Californie, une « cathédrale de cristal »

Peut-être connaissiez-vous la cathédrale de sel ou celle de brique . Mais la Crystal Cathedral (cathédrale de cristal) ? C’est le nom donné à la nouvelle cathédrale du diocèse d’Orange, située à Garden Grove, en Californie. À l’origine protestante, cette megachurch à l’américaine a été construite entre 1977 et 1980 par l’architecte Philip Johnson, à l’initiative de Robert Schuller, pasteur vedette de l’émission télévisée « Hour of Power ». Cette nouvelle église composée de 10.000 panneaux de verre peut accueillir des fidèles par milliers. Jugez plutôt. Sa nef de 28.000 mpeut accueillir 2.900 personnes, et c’est sans compter les tribunes ainsi que la zone extérieure qui permettent d’accueillir de nombreux autres fidèles.

Des reliques de saint Jean Paul II

L’édifice, conçu au sein d’un vaste campus, est devenu catholique en 2011 après avoir été acquis par le diocèse d’Orange, l’un des plus dynamiques et multi-culturels de Californie, pour la modique somme de 57 millions de dollars. Il a alors été rebaptisé « Christ Cathedral ». Depuis, il a été l’objet d’importants travaux de transformation (installation entre autres d’un autel, d’un siège épiscopal, d’un ambon, d’une chapelle du Saint-Sacrement, de confessionnaux). Ont également été ajoutés une mosaïque peinte à la main de Notre-Dame de Guadalupe, patronne du diocèse d’Orange et des Amériques, des reliques du pape Jean Paul II et de martyrs coréens, vietnamiens, mexicains et américains, ainsi que des portraits de saints tels que Kateri Tekakwitha, la première Amérindienne reconnue sainte par l’Église catholique. L’église est officiellement devenue la cathédrale du diocèse lors d’une messe solennelle célébrée le 17 juillet dernier.

Chaque semaine, des messes en plusieurs langues (vietnamien, chinois, espagnol…) sont célébrées sur le campus. Très prisé des touristes, d’autant plus qu’il est situé à proximité du parc Disneyland, le lieu attire quelque 250.000 visiteurs chaque année. « La beauté nous aide à trouver la présence de Dieu d’une manière que nous ne pouvons pas trouver intellectuellement », déclarait dans une interview au magazine Crux Mgr Kevin Vann, évêque des lieux.

