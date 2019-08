Deux prières à méditer si vous êtes sur le point de lyncher votre ordinateur

Soudain votre écran se grise et glisse lentement et inexorablement vers le noir complet. Vous pâlissez, suez, hurlez et assistez impuissant à l’extinction de votre outil de travail. La terre devient informe et vide (Gn 1, 2) et c’est l’abîme complet. Votre ordinateur n’est plus – au moins pour quelques minutes. Rageux, vous cognez brutalement votre infortunée souris sur le bureau qui ne vous a rien demandé, voire vous parlez vertement à votre ordinateur qui ne s’en portera pourtant pas mieux. D’ailleurs, vous le savez.

La technologie, aussi efficace qu’elle soit, ne sera jamais parfaite. Plutôt que de pester et tempêter, pourquoi ne pas vous appuyer sur la prière dans ces moments très désagréables ? Voici deux prières à méditer à cet effet. La première, de sainte Thérèse d’Avila, porte sur l’apaisement des nerfs et la patience :

Que rien ne te trouble,

Que rien ne t’effraie,

Tout passe,

Dieu ne change pas.

La patience obtient tout.

Celui qui a Dieu ne manque de rien :

Dieu seul suffit.

La seconde a été écrite par Mgr Richard J. Sklba, évêque émérite de l’archidiocèse de Milwaukee (Wisconsin, États-Unis), qui l’a composée spécialement pour ce type de situation. Ci-dessous, un extrait. La prière complète est disponible sur le site de l’archidiocèse de Milwaukee.