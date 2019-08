Ce soir, un superbe spectacle se jouera dans le ciel

Un spectacle visible deux fois par an

C’est un joli clin d’œil : dans la nuit du 16 juillet au 17 juillet 2019, cinquante ans jour pour jour après le lancement d’Apollo 11 , une éclipse partielle de lune sera visible depuis une grande partie de l’Europe, d’Asie, d’Australie, d’Afrique et d’Amérique du Sud. « Environ 60% de la surface visible de la Lune sera couverte par l’ombre », précise la Royal Atsronomical Society de Londres.

Le phénomène se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés : la Lune, notre satellite naturel, se trouve alors dans l’ombre de la Terre. Cette nuit l’éclipse partielle débutera à 22h01 et sera à son maximum à 23h30. Le spectacle s’achèvera à 00h59. Jumelles, lunettes et autres télescopes permettront de profiter au mieux du spectacle mais l’éclipse reste visible à l’œil nu. Un tel spectacle se produit environ deux fois par an. Dans certains cas, l’astre de la nuit peut prendre une jolie teinte cuivrée ou rouge.