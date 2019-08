Une prière pour célébrer un anniversaire de mariage

Seigneur,

En ce jour où nous fêtons nos x années de mariage, nous te rendons grâce pour toutes les joies dont Tu nous as comblés depuis ce jour où nous nous sommes dit oui. Merci pour cet(te) époux (se) que Tu m’as donné(e) pour m’épauler et pour m’aimer, présent(e) à mes côtés. Merci pour nos enfants, merveilleux cadeaux que Tu nous as confiés. Merci aussi pour la présence aimante et attentive de ceux qui nous entourent.

Nous te confions les peines et les difficultés que nous avons rencontrées. Que ton inlassable amour et ton infinie miséricorde pansent nos blessures, allègent nos cœurs et nous encouragent à continuer notre route vers Ta lumière. Et si nous venions à être durement éprouvés, garde-nous toujours sous ta bienveillante protection et donne-nous la grâce de nous abandonner à ta divine volonté.

En faisant mémoire aujourd’hui de notre mariage, nous te demandons Seigneur de fortifier nos liens conjugaux et de renouveler, par la grâce du sacrement reçu le … (date de mariage), notre promesse d’amour et de fidélité. Que notre amour soit le reflet de celui du Christ pour l’Église, et demeure fécond selon les projets que Tu formes pour nous.

Amen.