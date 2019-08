Jacques de Voragine, auteur légendaire et bienheureux discret

Source d’inspiration pour les artistes

Rédigée entre 1250 et 1280, laa connu dès sa parution un grand succès. Lors de sa rédaction, Jacques de Voragine s’est directement inspiré des célèbres textes classiques de la littérature religieuse du Moyen Âge comme les évangiles apocryphes ou les œuvres des Pères de l’Église comme saint Augustin ou encore saint Jérôme. Souvent qualifié de « mythologie chrétienne », l’ouvrage se présente comme une sorte de vaste compilation d’histoires des vies de saints hauts en couleurs mêlée à des épisodes de la vie de la Vierge et du Christ.

Malgré son aspect légendaire, ce livre a marqué pour toujours la tradition chrétienne et a été une source d’inspiration profonde pour les artistes qui ont pioché sans compter dans ces vies de saints martyrs. Une façon d’exalter la foi des pèlerins à travers des épisodes héroïques et inspirants. En parallèle de ces vies de saints, les épisodes de la vie de la Vierge et du Christ ont aussi profondément marqué l’iconographie. On se rappelle ainsi de l’épisode du baiser d’Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, à la Porte dorée par Giotto dans la chapelle des Scrovegni à Padoue ou bien l’histoire célèbre de la « dormition de la Vierge » qui n’apparaît pas dans les Évangiles.

Énorme succès dès sa création, la Légende dorée sera l’une des œuvres les plus lues, les plus traduites et les plus copiées après la Bible et le psautier jusqu’à l’invention de l’imprimerie. Le plus ancien manuscrit date de 1282 et se trouve conservé à Munich. Si l’archevêque de Gênes, qui passa plusieurs décennies à rédiger et à améliorer son œuvre, est surtout connu pour être l’auteur de cet ouvrage célèbre, il n’en fut pas moins un religieux dominicain reconnu pour ses qualités de diplomate. En tant qu’archevêque de Gênes, il fut envoyé par le Pape à plusieurs médiations afin de régler le conflit qui opposait la République de Gênes et celle de Venise. En vertu de la vénération et du culte dont il fut l’objet pendant des siècles, et suite à la demande insistante des Génois, Jacques de Voragine fut béatifié en 1816 par le pape Pie VII.

