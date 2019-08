À Paris, le temps des transhumances est venu

La photo peut surprendre. Quelque 25 moutons ont débuté le 6 juillet la première transhumance du Grand Paris. De la basilique Saint-Denis aux berges de Paris en passant par les canaux, la Marne et le Château de Versailles, cette marche inédite de 12 jours — elle s’achève le 17 juillet — est une manière de sensibiliser à l’agriculture urbaine et de promouvoir une métropole verte.

« Les moutons ont un rôle d’entretien de la ville mais aussi de production de lien social », détaillent la Métropole du Grand Paris et le média culturel « Enlarge your Paris », co-organisateurs de l’événement. « La transhumance s’inscrit dans la continuité du travail des Bergers Urbains et incarne leur vision d’un pastoralisme réconciliant pratiques paysannes et urbanité ».