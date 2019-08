Mes indispensables pour la Semaine sainte

Le dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine sainte, semaine la plus importante pour les chrétiens : elle invite à revivre le mystère de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Comme il n’est pas toujours évident d’appréhender et de vivre ces grands mystères de la foi catholique, ces quelques outils — livres, CD, boîte à prières ou cahiers pour enfants — pourront guider toute la famille vers la joie de Pâques.

En partenariat avec la librairie religieuse de l’Emmanuel