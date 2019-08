Ces saints farceurs ont su mêler gaieté et sainteté

« Un saint triste est un triste saint »

« Dieu est humour », se plaît-on parfois à lancer non sans malice. Tout particulièrement mis à l’honneur le 1er avril , l’humour, quand il rime avec gentillesse, permet de ne pas se prendre au sérieux et donne du sel à la vie quotidienne. « Si l’on n’a pas le sens de l’humour, il est très difficile d’être heureux ; il faut savoir ne pas se prendre trop au sérieux », explique le pape François dans le livre-entretien Dieu est jeune

« L’humour est comme l’eau qui jaillit naturellement gazeuse de la source ; il a quelque chose de plus : on perçoit la vie, le mouvement », ajoute-t-il. L’écrivain anglais Chesterton l’a lui-même bien formulé : « La vie est une affaire trop sérieuse pour être vécue sérieusement ». « Un saint triste est un triste saint », aurait quant à lui dit saint François de Sales. Aleteia vous propose de découvrir quelques saints qui ont fait rimer sainteté et sens de l’humour.

En images : Ces saints qui ne manquaient pas d'humour