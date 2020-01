La Bible, le meilleur recueil de bonnes résolutions

Vie sociale

Dans le Nouveau Testament, les évangélistes se sont fait l’écho d’un grand nombre d’appels et d’invitations lancés par le Christ lui-même afin de nous tracer le chemin d’une vie qui nous rendrait pleinement heureux. Janvier, le mois des grandes résolutions, est l’occasion d’adopter parmi ces saintes exhortations celles qui nous rendrons meilleurs.

Cette année, j’arrête de critiquer. Jésus a enseigné : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre » (Jn 8, 7), ou encore « Pourquoi regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil ? » (Mt 7, 3). En d’autres termes, nul n’est parfait, donc personne n’est légitime pour critiquer son prochain. Belles phrases à méditer, et à se remémorer lorsqu’on sera à deux doigts de lancer une vacherie à sa belle-sœur ou de se laisser tenter par les commérages.

Je donne. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10,8), et plus précisément « Vendez vos biens et donnez l’argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne s’usent pas, amassez-vous des richesses dans les cieux, où elles ne disparaîtront jamais : les voleurs ne peuvent pas les y atteindre ni les vers les détruire. » (Lc 12, 33). Que ce soient du temps, de l’argent ou des choses matérielles, un chrétien est appelé à donner.

Lire aussi : Comment se montrer généreux au quotidien ?

Je fais preuve d’humilité. « Celui qui veut devenir grand parmi vous devra devenir votre serviteur » (Mc 10, 43). Et, « Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône demeure secrète ; et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra » (Mt 6, 3). Poser un acte de générosité, oui, mais il n’est pas nécessaire de le crier sur tous les toits. Lorsque nous donnons, faisons-le à l’image du Christ qui s’est fait petit et humble.

Je définis un juste rapport à l’argent. « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et ne tiendra aucun compte de l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent » (Mt 6, 24). Dans une société qui met sur un piédestal l’argent, la finance et la spéculation, gardons à l’esprit que l’on ne peut servir à la fois Dieu et l’argent, afin de définir nos priorités de l’année.

Vie conjugale et familiale

Je prends soin de mon mariage, de mon conjoint, faisant ainsi écho à l’enseignement de Jésus sur la création de l’homme et de la femme : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mt 19, 6). Charge à l’homme, et à la femme, donc, de trouver les moyens pour entretenir et dynamiser sa vie de couple.

By Lopolo | Shutterstock

Je recherche la pureté, la chasteté. Une des huit béatitudes révélées par saint Matthieu dans le sermon sur la montagne invite à développer un cœur pur : « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! » (Mt 5, 8). Un cœur pur s’acquiert par l’humilité, la tendresse, mais aussi par l’exercice de la chasteté, c’est-à-dire par la purification et la juste orientation de ses désirs.

Lire aussi : Cinq arguments pour oser se demander pardon en famille

Je manifeste mon amour pour mes proches par des gestes et des mots. Un des commandements de Jésus le plus connu est sans doute celui-ci : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 13, 34). Alors pourquoi ne pas le mettre en pratique en commençant par s’aimer les uns les autres dans sa propre famille ? En s’efforçant de bannir insultes et phrases blessantes, en stoppant les querelles familiales ou conjugales, en posant des actes d’amour au quotidien.

Je pardonne. A Pierre qui demande combien de fois doit-il pardonner à son frère, insinuant que sept fois lui paraît un maximum, Jésus lui répond : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois » (Mt 18, 22), 70 signifiant, dans la symbolique des chiffres bibliques, la plénitude humaine. Nous sommes invités à pardonner à notre échelle d’homme. Et Dieu sera miséricordieux dans la mesure où nous l’avons été pour notre prochain : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Matthieu 5, 7).

Vie spirituelle

Je n’ai pas peur de dire que je suis chrétien. Effectivement, à plusieurs reprises, les chrétiens sont appelés à porter la bonne nouvelle et à témoigner de leur foi. Ainsi, « Allez dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création » (Mc 16, 15). L’occasion de se rappeler de vivre en chrétien, non seulement le dimanche, mais aussi les autres jours de la semaine.

Je m’inscris à une retraite spirituelle. On peut dire que Jésus y invite presque formellement : « Venez vous-même à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6, 31). 2019 est peut-être le moment de prendre son courage à deux mains pour vivre une retraite en silence, ou selon une thématique plus précise : retraite de couple, de fiancés, de célibataires, d’hommes d’affaires, de mamans… L’occasion de prendre un temps pour soi et pour Dieu.

Shutterstock

J’ai confiance en Dieu. Même s’il arrive que l’on doute, rappelons-nous cette phrase de l’Évangile : « Jésus posa sur eux son regard et dit : Pour les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible » (Mt 19,26). Osons donc demander, osons prier, car rien n’est impossible à Dieu.

Lire aussi : Les retraites dédiées aux femmes, une réponse à leurs aspirations profondes

Je nourris ma foi. « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche » (Mt 4, 17). Les Sacrements sont là justement pour nous octroyer des grâces qui nous aident à nous convertir. Cette année peut être celle où l’on décide de se confesser plus régulièrement, grâce au sacrement de réconciliation, ou bien d’aller à la messe plus souvent, afin d’être nourri de l’Eucharistie.

En images : les plus beaux lieux de retraite spirituelle en France