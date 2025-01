Comme de nombreux autres saints, saint François de Sales recommandait la communion fréquente car selon lui, elle peut préserver l’âme, la gardant réceptive aux nombreuses grâces que le Seigneur offre.

Dans son Introduction à la vie dévote, saint François de Sales recommande vivement la communion et explique que Dieu a institué ce sacrement pour aider à préserver l’âme du mal : "Le Sauveur a institué le très saint sacrement de l'Eucharistie, contenant réellement son corps et son sang, afin que ceux qui le mangent puissent vivre pour toujours. Et donc celui qui la reçoit fréquemment et avec dévotion, fortifie tellement la santé et la vie de son âme, qu'il lui est difficile d'être empoisonné par de mauvais désirs."

Pour illustrer cette vérité spirituelle, il utilise ensuite une analogie : "Les fruits les plus fragiles et les plus facilement périssables, comme les cerises, les abricots et les fraises, peuvent être conservés toute l'année si elles le sont dans du sucre ou du miel ; alors, quoi d'étonnant si nos cœurs, fragiles et faibles comme ils sont, sont préservés de la corruption du péché lorsqu'ils sont conservés dans la douceur ("plus douce que le miel et le nectar de miel") du corps et du sang incorruptibles du Fils de Dieu." Ainsi, l'âme est préservée car, par le biais de l’eucharistie, elle est amenée à une "communion" plus profonde avec le Christ. Si la communion est reçue fréquemment sans qu’on en ressente de différence, c'est peut-être parce que le cœur n'est pas disposé aux grâces que Dieu veut offrir. Dieu frappe toujours à la porte du cœur, mais il est nécessaire de l'ouvrir et de rester attentif à ses appels.