François appelant chaque soir les chrétiens de Gaza, ça ressemble à ça

Le pape François a pris l’habitude d’appeler chaque soir la paroisse catholique de la Sainte-Famille de Gaza. Une routine qui se poursuit avec le cessez-le feu comme en témoigne la touchante vidéo partagée le 22 janvier sur les réseaux par Vatican News.

La scène est touchante et ressemble certainement à celles vécues par des millions de familles à travers le monde. Un appel vidéo sur whatsapp avec une connexion qui fait parfois des siennes mais qui n’enlève rien à la joie et la chaleur de l’échange. Mais à la différence de parents ou grands-parents appelant leurs enfants et petits-enfants, c’est ici le pape François appelant la paroisse de la Sainte-Famille de Gaza que l’on peut voir sur une vidéo partagée le 22 janvier par Vatican News. Chaque soir à 19h précises depuis le début du conflit en octobre 2023, le pape François passe cet appel. Une jolie manière de témoigner de la proximité et la compassion du chef de l’Église pour ses fidèles, comme un père aimant le ferait avec ses enfants.