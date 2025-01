Notre-Dame en Lego parmi les jeux les plus vendus à Noël

La maquette Lego de Notre-Dame de Paris s’est imposée dans le top 10 des cadeaux les plus vendus à Noël en France. Un beau score pour celle qui a enfin rouvert ses portes après cinq ans d’absence.

4.383 pièces où aucun détail n’est laissé au hasard. Après la joie de sa réouverture, les Français ont fait le choix de mettre Notre-Dame au pied du sapin ! La maquette Lego de Notre-Dame de Paris s’est glissée dans le top 10 des jeux et jouets les plus vendus entre octobre et décembre 2024. D’après le classement réalisé par la Fédération française des industries jouets puériculture (FJP), le cabinet Circana et la Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l’Enfant (FCJPE), la maquette Lego se classe en deuxième position juste derrière le jeu Skyjo et devant Furby.