Mgr Alvarez : “Je ne demande que de faire la volonté du Seigneur”

En exil à Rome depuis plus d'un an, l'évêque de Matagalpa (Nicaragua), Mgr Alvarez, s'est exprimé pour la première fois dans une interview publiée le 12 janvier. Dans un message plein d'espoir, il invite ses fidèles à garder confiance et assure "ne demander rien d'autre que faire la volonté du Seigneur".

Il est l'incarnation de l'opposition - paisible, mais tenace - au régime sandiniste. Depuis son expulsion par le gouvernement nicaraguayen il y a un an, Mgr Rolando Alvarez était resté particulièrement discret. À la suite d’un accord entre le gouvernement de Daniel Ortega et le Saint-Siège, l'évêque de Matagalpa ainsi qu'une dizaine de prêtres et deux autres prélats avaient quitté leur pays pour être envoyés vers Rome. Depuis plusieurs années, Mgr Alvarez était accusé par le pouvoir de chercher à "déstabiliser" le pays après ses nombreuses prises de position remettant en cause la politique répressive du gouvernement. Il avait dans un premier temps refusé l'exil qui lui était proposé, s'apprêtant à écoper de 26 années d'enfermement.

En la volonté du Seigneur se trouvent notre paix et notre espérance. Je ne suis pas intéressé par autre chose que faire ce que le Seigneur veut.

C'est donc un peu plus d'un an après avoir retrouvé la liberté que Mgr Alvarez brise le silence. Dans une interview publiée le 12 janvier par le quotidien espagnol La Tribuna d'Albacete, l'évêque se confie sur cette période difficile qu'il a vécue, mais aussi sur le lien qu'il tente de conserver avec ses fidèles. En visite pastorale à Albacete (province de Castille-la-Manche), Mgr Alvarez y a célébré avec certains prêtres de son diocèse le centenaire de la fondation canonique du diocèse de Matagalpa. Loin de rester replié sur lui-même, le prélat enchaîne les visites auprès de séminaristes et de prêtres en formation : Grèce, Tolède, Séville… "J'essaie d'être toujours proche de mes prêtres", assure-t-il. "Pour moi, c'est la tâche pastorale principale, avant même toute autre option. Ils sont mes enfants, mes frères, mes amis et mes collaborateurs les plus intimes dans la mission apostolique et évangélisatrice que le Seigneur m'a confiée. Sans les prêtres, je ne pourrais pas travailler. C'est pourquoi je leur consacre tout le temps nécessaire à eux et aux séminaristes", poursuit-il.

Un message pour la jeunesse

Alors qu'au Nicaragua des milliers de catholiques subissent des persécutions toujours plus intenses, Mgr Alvarez leur délivre un message d'espérance et les invite à ne jamais abandonner leur foi. S'adressant spécialement à la jeunesse du pays, l'évêque invite les jeunes à se "tourner vers la Sainte Famille". Ainsi, comme saint Joseph a su faire preuve de courage et d'abandon envers la Providence en prenant Marie et Jésus sous son toit, comme Marie a dit "oui" à l'Ange et Jésus "oui" au Père à Gethsémani, chaque chrétien doit dire "oui" à Dieu et lui faire entièrement confiance. "L'Évangile nous enseigne que Dieu parvient toujours à sauver l'important, mais à condition que nous ayons le courage créatif de Joseph, qui a su (...) faire confiance à la Providence", rappelle Mgr Alvarez, tout en demandant aux jeunes "d'être courageux, créatifs et innovants. Qu'ils n'aient pas peur et qu'ils conservent l'énergie nécessaire pour transformer le monde en un meilleur endroit pour tous."