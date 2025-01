Dix bons mots du pape François

Dans sa dernière autobiographie Espère (Albin Michel) le pape François affirme que “Dieu sourit” et qu’un chrétien triste “est toujours un triste chrétien”. Petit florilège des bons mots ou des blagues que le pape François a racontés depuis son accession au trône de Saint-Pierre, en 2013.

Le Pape rapporte une autre blague dans Espère, une histoire où il s’imagine arriver à New York pour un voyage apostolique. À la descente de l’avion, il trouve une énorme limousine qui l’attend. "Il est un peu embarrassé par ce luxe, mais il se dit que ça fait une éternité qu’il n’a pas conduit, en plus une voiture comme celle-là, quand est-ce que l’occasion se présentera de nouveau ? Il regarde la limousine et demande au chauffeur : "Vous me laisseriez conduire ?" Et le conducteur : "Écoutez, je suis vraiment désolé, Votre Sainteté, je ne peux vraiment pas, les procédures, le protocole…" Mais vous savez ce qu’on dit, quand le Pape s’est mis une idée dans la tête… Bref, il insiste, il insiste jusqu’à ce que l’autre cède. Alors François s’installe au volant et s’engage sur une de ces énormes routes, il y prend goût, il appuie sur le champignon : cinquante kilomètre-heure, quatre-vingts, cent vingt… Jusqu’à ce qu’il entende une sirène et qu’une voiture de police l’arrête. Un jeune policier s’approche de la vitre teintée. Un peu intimidé, le Pape la baisse, l’autre pâlit. "Excusez-moi un instant", dit-il, et il va à sa voiture pour appeler la centrale. "Chef… je crois que j’ai un problème. - Quel problème ? demande le chef. - Je viens d’arrêter une voiture pour excès de vitesse… mais c’est quelqu’un de vraiment important. - Important comment ? C’est le maire ? - Non chef, plus important que le maire. - Plus important que le maire ? Qui ça ? Le gouverneur ? - Non, encore plus… - C’est quand même pas le président ? - Encore plus, je crois… - Qui peut être plus important que le président ? - Écoutez chef, je sais pas qui c’est, mais en tout cas son chauffeur, c’est le Pape !".