La blague du pape François qui moque gentiment les jésuites

Mais il met aussi en valeur l’importance de l’humour selon lui. Et de reprendre à son compte une citation de l’écrivain français Romain Gary (1914-1980) qui définissait l’humour comme “l’affirmation de la supériorité de l’être humain sur ce qui lui arrive”. François explique que sa famille “a connu beaucoup d’épreuves, de souffrances, de larmes, mais même dans les moments les plus difficiles, nous avons constaté qu’un sourire, un rire, pouvait nous donner l’énergie nécessaire pour repartir de l’avant”. Le pape revient avec amusement sur son audience du printemps dernier aux humoristes. “L’un d’eux m’a dit avec humour qu’il est bon d’essayer de faire rire Dieu… sauf que, en raison de son omniscience, il anticipe toutes vos blagues et en ruine la chute”, se souvient-il. François relève que de nombreux prêtres ont de l’humour, mais aussi les papes, mentionnant notamment le sens de la repartie de ses prédécesseurs Jean XXIII et Jean Paul II.