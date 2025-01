La curieuse nationalité vaticane

Enfin, la nationalité vaticane est accordée aux personnes qui sont tenues du fait de leur fonction de résider de manière stable au Vatican. Les Gardes suisses, au nombre d’environ 130, vivent dans la caserne située à droite de la basilique Saint-Pierre, et représentent une large part de ces citoyens. Le Pape dispose bien évidemment de la nationalité vaticane. Il peut aussi accepter de l’attribuer sur demande à des personnes autorisées à résider de manière stable dans la Cité léonine. À noter que le conjoint et les enfants d'un citoyen du Vatican peuvent aussi obtenir la nationalité s’ils résident avec lui. Cette prérogative s’est réduite au fil du temps, puisqu’avant 2011, les ascendants et les frères et sœurs du citoyen pouvaient également en faire la demande.