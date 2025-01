Que fait Tobie avec ce gros poisson sous le bras à Saint-Eustache ?

À Paris, dans le quartier des Halles, l’église Saint-Eustache renferme des trésors artistiques. Si beaucoup datent du XIXe, un beau tableau de la Renaissance italienne y est visible, dû au talent du peintre florentin Santo di Tito. Il représente Tobie, un poisson sous le bras, avec l’ange Raphaël. Explications.

Il faut être un peu attentif : la petite chapelle dédiée à sainte Geneviève, dans l’église Saint-Eustache , est souvent bien sombre. Pourtant, elle abrite un tableau qui mérite plus que le regard distrait des touristes de passage. Il s’agit d’une représentation de Tobie et de l’ange Raphaël. Cette œuvre ne se trouve pas dans l’endroit pour lequel elle a été imaginée. Elle devait orner la sacristie de l’église San Marco à Florence. Mais après un détour par Vienne, elle est arrivée à Paris. Les sources retiennent que c’est "par voie d’échanges" qu’elle est parvenue dans la capitale autrichienne. Son arrivée en France est due au passage de Napoléon Ier à Vienne en 1805, où elle a été "enlevée" pour être rapportée en France. Une prise de guerre…

Elle restera quelques années au Muséum central des arts, l’ancêtre du musée du Louvre. Ce n’est qu’en 1811 que Tobie et l’ange arrivent à Saint-Eustache. Depuis plus de deux siècles, ils n’en ont pas bougé. Les peintures illustrant l’histoire de Tobie et de l’ange Raphaël étaient très prisées au XVIIe siècle, soit un peu après la réalisation de ce tableau, mais l’attrait existait déjà pour une scène aux protagonistes inhabituels. Voit-on en effet souvent un homme portant un poisson sous le bras ? C’était souvent à l’occasion du départ d’un fils qu’elles étaient commandées.