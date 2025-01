Voilà une vente aux enchères qui devrait ravir les passionnés. Le diocèse de Laval, qui vend son ancien évêché situé rue Cardinal-Suhard, a décidé de céder également l'entier mobilier de cette demeure. "L’ancien évêché est installé rue Cardinal-Suhard depuis 1908, après la loi de séparation de l’Église et de l’État. Nous sommes en 2024 et on peut dire que l’évêque a changé de mode de vie", explique le nouvel évêque de Laval, Mgr Dupont. "Cette grande bâtisse de 450 m2 ne correspond plus aux besoins d’aujourd’hui. Elle demande des investissements très lourds et n’est plus tout à fait adaptée."