Résumé : Étienne Méténier, Édition des Béatitudes, novembre 2024. Bien plus qu’une "nouvelle" traduction des évangiles, cet ouvrage est la première traduction complète jamais réalisée de manuscrits contenant les quatre évangiles dans l’état de texte le plus proche de la langue orale qui avait cours à l’époque du Christ. Les abondantes notes et tableaux mettent le texte à la portée de chacun. Ils sont une véritable école de lecture de la Parole à la manière juive, en nous introduisant à la pensée sémite et en faisant constamment référence aux Écritures et à la tradition juive. Ce nouvel éclairage porté sur l’Évangile nourrit notre vie de prière, notre vie chrétienne, et, tout simplement, notre vie humaine. Retrouvez-le en librairie.