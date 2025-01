Pour cette 18e édition, l'organisation de la Marche pour la Vie espère une large mobilisation et contrer un potentiel essoufflement. "Nous sommes conscients que les gens fatiguent. Beaucoup se disent que la Marche pour la Vie ne sert à rien, il y a une véritable déception liée aux échecs législatifs cumulés", relève Marie-Lys. "Mais on doit justement montrer qu'il n'y a pas que ça, il y a des victoires à l'échelle individuelle et associative", poursuit-elle. Les organisateurs comptent sur la présence de personnalités politiques pour encourager les plus frileux à les rejoindre. Et sur la force inépuisable de la jeunesse, bruyante, entêtée, cabocharde. "On est là pour ça", rappelle Marie-Gabrielle, "pour trouver des raisons d'espérer".