Jubilé 2025 : partez en pèlerinage avec Aleteia !

2025 est une année jubilaire. Pourquoi ne pas faire de cette année si spéciale pour l'Église et les catholiques l’occasion d’un pèlerinage avec Aleteia ? Voici trois propositions de voyage de la rédaction qui vous emmèneront cette année en Arménie et en Italie.

Cette année, l'Église universelle célèbre un Jubilé ! Cela n’arrive que tous les 25 ans. Et le thème “Pèlerins d’espérance”, choisi par le pape François pour cet évènement, arrive à point nommé. Il rappelle que chaque personne peut confier ses désirs et ses attentes à Dieu dans une authentique démarche pèlerine. Pourquoi ne pas le faire cette année à travers un pèlerinage, justement, organisé par Aleteia ?

En 2025, les personnes qui prient avec la revue Magnificat et lisent avec Aleteia sont invitées à se joindre à l’un des trois voyages que la rédaction propose. Tous auront lieu pendant l'année jubilaire 2025. Que ce soit en Arménie, la plus ancienne nation chrétienne au monde, en Italie, dans les pas des grands saints dominicains, ou bien entre Naples et Rome, l’une de ces destinations donnera sans nul doute un grand élan à votre vie spirituelle.

En Arménie, du 11 au 19 mai 2025

Sous l'impulsion de saint Grégoire l'Illuminateur, l’Arménie est devenue chrétienne dès l’an 301. Ce qui en fait la première nation chrétienne au monde. Sur place tous les monuments, églises, croix de pierre sculptées et enluminures témoignent d'un pays de caractère façonné par des siècles d’histoire et de foi.

Avec un prêtre et un membre de la rédaction d’Aleteia, découvrez en neuf jours les plus beaux trésors culturels et chrétiens de l’Arménie. Vous passerez, entre autres, par les fabuleux monastères de Tatev, d'Haghpat et de Gueghard, par le temple de Garni, la forteresse d’Amberd, ou encore les sites de Karahunj et de Zvarnots. L'Arménie a également de somptueux paysages à offrir aux voyageurs désireux de comprendre son âme en visitant notamment, le lac Sevan, le Mont Ararat ou encore les gorges autour de Tatev.

Institut des manuscrits anciens Mesrop Machtots, appelé Matenadaran

Musée et du Mémorial du Génocide Arménien

Ruines de Zvartnots

Basilique d’Yereruk

Monastère d’Haghpat

Caravansérail de Selim

Monastère de Tatev

Monastère de Noravank

Monastère de Khor-Virap

Monastère de Gueghard



À Naples et Rome, du 9 au 15 juin 2025

Saint-Pierre de Rome Shutterstock

À l'occasion du Jubilé, partez pour un pèlerinage culturel exceptionnel du 9 au 15 juin 2025. Vous découvrirez pour commencer l'histoire du Royaume de Naples, avec ses résidences et appartements royaux et son riche patrimoine baroque. Vous pourrez également faire un détour par les sites archéologiques de Pompéi et d'Herculanum.

Et en cette année jubilaire, vous terminerez ce voyage par la découverte de Rome, là même où saint Pierre par son martyre ancra géographiquement l'Église. Voici donc un formidable pèlerinage culturel pour entrer dans ce grand jubilé !

Le Palais royal de Naples

Le musée Capodimonte

es sites archéologiques de Pompéi et d'Herculanum

L'abbaye du Mont-Cassin

La basilique Saint-Pierre de Rome

Les musées du Vatican

La basilique Sainte-Marie-Majeure

La basilique Saint-Paul-hors-les-murs



Dans les pas des saints dominicains, du 12 au 22 octobre 2025

Le Dumo de Florence. Shutterstock

C'est un pèlerinage exceptionnel qu'Aleteia vous propose en partenariat avec Ictus Voyages, et Magnificat ! Un pèlerinage culturel et spirituel exceptionnel qui vous mènera de Venise à Rome pour une démarche jubilaire sur les pas des grands saints dominicains. Vous serez accompagnés par le Père Renaud Escande, o.p., administrateur des Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette, Céline Guillaume, présidente du groupe La Procure, laïque dominicaine, et Sandrine de La Houssière, guide conférencière.

Votre pérégrination commencera à Venise avec la basilique Saint-Marc et les églises de la Sérénissime. Direction ensuite Ravenne et son riche héritage spirituel dont la basilique San Vitale. Puis Bologne avec ses églises baroques, le tombeau de saint Dominique et les œuvres de Guido Reni et des Carracci. Vous visiterez ensuite Florence, le Duomo, le couvent de San Salvi et le monastère de San Marco avec les fresques du bienheureux dominicain Fra Angelico.

Votre itinéraire se poursuivra par la découverte de la ville médiévale de Sienne, sur les pas de Sainte Catherine. Vous ferez étape à Orvieto, petite ville perchée sur une colline où vécu la bienheureuse Giovanna Jeanne d'Orvieto, tertiaire dominicaine de la fin du XIIIe siècle. Votre pèlerinage se conclura à Rome pour quatre jours où vous vous plongerez tour à tour dans la Rome baroque, la Rome dominicaine, visiterez des lieux inédits et effectuerez une démarche jubilaire !