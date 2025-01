Rachida Dati veut classer la Major et Notre-Dame de la Garde

En visite à Marseille ce jeudi 16 janvier, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a présenté un plan de protection des édifices religieux. Elle a aussi annoncé le classement au Patrimoine de la basilique Notre-Dame de la Garde et du sanctuaire de la Sainte-Baume, ainsi qu'un financement supplémentaire pour la Major. "Je veux insister sur le sens de ces classements : on ne classe jamais pour se faire plaisir, on classe pour agir", a-t-elle assurée. Une annonce à laquelle n’a pas manqué de réagir le diocèse de Marseille dans la foulée. "Ayant lu et entendu les déclarations de Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, à propos de l’éventuelle protection de Notre-Dame au titre des monuments historiques, le diocèse de Marseille, propriétaire de la basilique et de tout le site du sanctuaire, précise qu’à ce jour, les discussions sont en cours au sein des instances diocésaines et qu’aucune décision n’a encore été prise, soit pour accepter la proposition d’inscription de Notre-Dame de la Garde, soit pour la décliner", a-t-il déclaré.