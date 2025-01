Le pape François chute, son bras immobilisé

Le pape François souffre périodiquement de problèmes de santé. En septembre, après un grand voyage en Asie et en Océanie, il avait annulé des audiences en raison d’une "légère grippe". L’hiver dernier, il avait à plusieurs reprises renoncé à des rendez-vous en raison d’un état grippal. Le Pape souffre aussi du genou depuis 2021, année à partir de laquelle il a commencé à se déplacer en fauteuil roulant – et avec une canne pour les courtes distances. Il a été hospitalisé à deux reprises pour des problèmes digestifs en juillet 2021 et en juin 2023, ainsi que pour soigner une bronchite infectieuse en mars 2023, et enfin, pour des examens de contrôle en novembre 2023 et février 2024 après des épisodes grippaux.