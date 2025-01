Le nombre de signataires étant faible, la probabilité qu’une telle mesure soit retenue l’est tout autant. Mais une telle démarche n’a pas manqué de faire réagir et interroge sur la compréhension même du sacrement de réconciliation. Président de la conférence épiscopale polonaise de 2014 à 2024 et actuel archevêque de Poznań, Mgr Stanisław Gądeck n’a pas manqué de qualifier cette pétition de "complètement absurde". "Il est difficile de comprendre que dans une culture chrétienne, où la confession existe depuis près de deux mille ans, quelqu’un propose soudainement de l’interdire aux enfants", a-t-il déclaré. "Il est essentiel de permettre aux jeunes de se confesser car la formation d’une personne commence dès la naissance et non à partir de 16 ou 18 ans." Et l’archevêque de poursuivre : "Tous les sacrements font progresser la personne."