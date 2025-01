À Cuba, un premier fruit (diplomatique) du jubilé

Cette annonce du gouvernement cubain s’inscrit dans le prolongement de l’appel du pape François à libérer les prisonniers pendant l'Année jubilaire de l'espérance 2025, qui s’est ouvert le 24 décembre 2024 au Vatican. Dans la bulle Spes Non Confundit par laquelle le Pape a convoqué l'année jubilaire, François a ainsi appelé les gouvernements à prendre "des initiatives qui redonnent espoir ; des formes d’amnistie ou de remise de peine visant à aider les personnes à retrouver confiance en elles-mêmes et dans la société ; des parcours de réinsertion dans la communauté auxquels corresponde un engagement concret dans le respect des lois." Et François de rappeler : "La demande d’actes de clémence et de libération permettant de recommencer est un appel ancien qui vient de la Parole de Dieu et qui perdure avec toute sa valeur sapientielle : "Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du pays."" (Lv 25, 10).