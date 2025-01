Mais c’est sa rencontre avec le père Francesco Zhao, responsable de la communauté catholique chinoise de Milan, qui a réellement changé sa vie en 2020. "Il n'a jamais essayé de me convertir et au début je n'avais aucune intention de le faire", raconte la musicienne, qui a découvert grâce à ce prêtre la beauté de la prière et a commencé à aller au catéchisme. "Il n’était pas facile de comprendre pourquoi Jésus enseigne le pardon, ce n’est pas ce que j’ai appris en Chine. Si quelqu’un me fait du mal, je me suis dit : pourquoi devrais-je lui pardonner ? Si je le fais, je ne le ferai pas. Comment puis-je lui pardonner ? Puis-je me pardonner à moi-même ? Mes parents m'ont appris à me protéger, à me défendre et à ne pas être trop bonne car les gens profitent des bonnes personnes. D'autre part, l'Église considère que ceux qui pardonnent sont forts et courageux", se souvient la jeune femme, dont la mère a toujours dit de ne pas pardonner aux autres.